0
0
93
НОВОСТИ

Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС

12:00 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - отмечается в нем. В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения проекта из- под правил была его реализация до 23 мая 2019 года. "В случае с "Северным потоком - 2" это не так", - считают в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 15.05.2020
Еще 1 235 человек вылечили от коронавируса в Москве
0
15
12:20 15.05.2020
В 21 регионе сохранены ограничения из-за коронавируса
0
53
12:05 15.05.2020
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
0
81
11:32 15.05.2020
Количественные критерии успешности музеев показали свою неэффективность - Пиотровский
0
125
11:20 15.05.2020
В Тихом океане нашли двоих рыбаков, дрейфовавших полтора месяца
0
158
11:05 15.05.2020
Зеленский утвердил санкции против российских соцсетей
0
156
11:00 15.05.2020
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4,2% и превысило 262 тысячи
0
173
10:50 15.05.2020
Волгоградские экологи предложили решение проблемы бездомных животных
0
152
10:40 15.05.2020
Росатом простерилизовал более 20 млн масок и 290 тысяч медицинских транспортных систем
0
176
10:32 15.05.2020
Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на борьбу с коронавирусом
0
181

Возврат к списку