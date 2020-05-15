Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС
12:00 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.
"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - отмечается в нем. В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения проекта из- под правил была его реализация до 23 мая 2019 года. "В случае с "Северным потоком - 2" это не так", - считают в ведомстве.
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