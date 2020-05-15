Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - отмечается в нем. В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения проекта из- под правил была его реализация до 23 мая 2019 года. "В случае с "Северным потоком - 2" это не так", - считают в ведомстве.