Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
12:05 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел ранним утром в пятницу в частном жилом доме в городе Осинники Кемеровской области, на месте пожарные обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей, еще троим удалось спастись. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
"15 мая текущего года 04 часа 30 минут (00:30 мск) поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Осинники после тушения пожара обнаружены тела 38- и 35-летней женщин, двоих девочек 5 лет. Позже было установлено, что из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
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