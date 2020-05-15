В 21 регионе сохранены ограничения из-за коронавируса

12:20 Источник: Эхо Москвы

Ограничения из-за коронавируса после объявления Владимиром Путиным о поэтапном выходе из режима нерабочих дней сохранили в 21 регионе России. Такие данные приводятся в обзоре фонда «Петербургская политика».

Субъекты федерации, где число инфицированных выше других, пока не торопятся снимать введенные на фоне пандемии карантинные меры. Практически в полном объеме режим повышенной готовности действует в Москве и Подмосковье, Петербурге и большинстве республик Северного Кавказа за исключением Адыгеи. Низкие темпы снятия ограничений эксперты отмечают в 20 регионах, в 32 регионах этапность выхода из карантина называют средней – там с ограничениями снят запрет на прогулки и оздоровительные пробежки, а также открываются некоторые объекты торговли и услуг.

Довольно интенсивно ранее введенные меры снимают в пяти субъектах – это Татарстан, Смоленская, Калининградская, Белгородская и Томская области. Здесь отменен пропускной режим, разрешают прогулки, открывают торговые центры, парикмахерские и строительные магазины, постепенно открывают скверы и парки и разрешают занятия спортом. В фонде «Петербургская политика» отмечают, что динамика отмены прежде введенных ограничений связана с масштабом инфекции в регионе далеко не всегда – так, например, весьма существенно снижает ограничения Мурманская область, хотя по числу зараженных COVID-19 на 100 тысяч жителей она в числе лидеров по стране. Во многих областях страны, где ограничения снимают власти вводят альтернативные меры — в частности, пытаются обязать людей соблюдать режим ношения защитных санитарных масок.

Продолжавшийся 6 недель режим нерабочих дней был отменен президентом Владимиром Путиным 12 мая. Впрочем, глава государства объявил о том, что выход из него должен быть поэтапным и окончательные решения о темпах должны принимать главы субъектов. Эхо Москвы