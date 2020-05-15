Еще 1 235 человек вылечили от коронавируса в Москве

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные врачи вылечили еще 1 235 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562", - сообщила Ракова.