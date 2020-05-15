Россияне подали 5,3 млн заявлений на выплату по 10 тыс. руб. на ребенка - кабмин
13:00 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане России подали на данный момент 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом заявил в пятницу на совещании по социально-экономическим вопросам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Хочу отметить высокую востребованность этих выплат. По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 млн заявлений на 7 млн детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано. То есть это очень такая востребованная мера", - сказал Григоренко.
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