Россияне подали 5,3 млн заявлений на выплату по 10 тыс. руб. на ребенка - кабмин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России подали на данный момент 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом заявил в пятницу на совещании по социально-экономическим вопросам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Хочу отметить высокую востребованность этих выплат. По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 млн заявлений на 7 млн детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано. То есть это очень такая востребованная мера", - сказал Григоренко.