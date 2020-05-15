0
0
105
НОВОСТИ

В российских судах впервые с 2013 года выросла доля оправдательных приговоров

13:05 15.05.2020 Источник: Ведомости

Доля оправдательных приговоров в российских судах выросла – впервые с 2013 г. В статистике судебного департамента при Верховном суде есть неожиданные цифры: впервые с 2013 г. в России увеличилось число оправдательных приговоров (на 8,3% до 2256). Их доля осталась мизерной, но также выросла – с 0,3 до 0,36%. На фоне суровых наказаний по громким делам, выглядящих несправедливой и несоразмерной местью государства и силовиков, эти данные могут вызвать удивление и надежды на смягчение решений по обычным, «неполитическим» делам.

Эти цифры – прежде всего результат того, что в районных судах начали работать присяжные, объясняет научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева. Они рассматривают преимущественно дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере. 

В 2019 г. сокращенные коллегии присяжных (шесть человек) заработали во многих районных судах.  Ведомости

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 15.05.2020
В Петербурге на трассе уронили танк - СМИ
0
21
13:43 15.05.2020
Сбербанк построит для пострадавших от наводнения Тулуне городскую больницу
0
61
13:32 15.05.2020
В Подмосковье похитили два грузовика медицинских масок
0
89
13:20 15.05.2020
Россия обжаловала решение суда Гааги о взыскании с РФ $57 млрд в пользу ЮКОСа
0
100
13:00 15.05.2020
Россияне подали 5,3 млн заявлений на выплату по 10 тыс. руб. на ребенка - кабмин
0
139
12:32 15.05.2020
Еще 1 235 человек вылечили от коронавируса в Москве
0
166
12:20 15.05.2020
В 21 регионе сохранены ограничения из-за коронавируса
0
189
12:05 15.05.2020
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
0
177
12:00 15.05.2020
Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС
0
220
11:32 15.05.2020
Количественные критерии успешности музеев показали свою неэффективность - Пиотровский
0
215

Возврат к списку