В российских судах впервые с 2013 года выросла доля оправдательных приговоров

13:05 Источник: Ведомости

Доля оправдательных приговоров в российских судах выросла – впервые с 2013 г. В статистике судебного департамента при Верховном суде есть неожиданные цифры: впервые с 2013 г. в России увеличилось число оправдательных приговоров (на 8,3% до 2256). Их доля осталась мизерной, но также выросла – с 0,3 до 0,36%. На фоне суровых наказаний по громким делам, выглядящих несправедливой и несоразмерной местью государства и силовиков, эти данные могут вызвать удивление и надежды на смягчение решений по обычным, «неполитическим» делам.

Эти цифры – прежде всего результат того, что в районных судах начали работать присяжные, объясняет научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева. Они рассматривают преимущественно дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере.

В 2019 г. сокращенные коллегии присяжных (шесть человек) заработали во многих районных судах. Ведомости