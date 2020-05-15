В Подмосковье похитили два грузовика медицинских масок

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Неизвестные похитили два грузовика медицинских масок в Подмосковье. Сумма ущерба оценивается в 26 миллионов рублей.

По данным телеканала «360», 14 мая пострадавший отгрузил со склада на Осташковском шоссе в Московской области покупателям товар в две фуры и в один легковой автомобиль. Груз должны были доставить в Солнечногорск. Вместе со знакомым он решил сопроводить товар. Они сели в свои машины и поехали следом за грузовиками.

На МКАД в районе съезда на Бусиновский проезд их остановили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить документы. Фуры поехали дальше. После этого мужчина не видел товар. По его словам, неизвестно, куда увезли маски.

Назначена проверка. Говорит Москва