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НОВОСТИ

Чемпионат России по футболу возобновится в июне

14:12 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер- лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее стало известно, что сезон-2019/20 будет возобновлен с 21 июня.

"Решение о возобновлении чемпионата России было единогласно поддержано всеми членами исполкома", - сказал Прядкин.

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