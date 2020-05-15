Чемпионат России по футболу возобновится в июне
14:12 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер- лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Ранее стало известно, что сезон-2019/20 будет возобновлен с 21 июня.
"Решение о возобновлении чемпионата России было единогласно поддержано всеми членами исполкома", - сказал Прядкин.
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