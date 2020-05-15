Чемпионат России по футболу возобновится в июне

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер- лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее стало известно, что сезон-2019/20 будет возобновлен с 21 июня.

"Решение о возобновлении чемпионата России было единогласно поддержано всеми членами исполкома", - сказал Прядкин.