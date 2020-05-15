В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
14:32 15.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Жительница Бурятии была повторно госпитализирована с коронавирусом. Это произошло после того, как тесты показали, что она выздоровела.
В первый раз заболевшая коронавирусом жительница Бурятии попала в больницу еще в апреле. В том же месяце, по словам главврача республиканской инфекционной больницы, два теста показали отрицательные результаты на инфекцию. Однако спустя 16 дней у местной жительницы вновь проявились симптомы ОРЗ, а затем и коронавируса. Ее снова госпитализировали, сейчас она, по словам медиков, болеет в тяжелой форме, у нее пневмония. Врачи при этом пока затрудняются сказать, что это: рецидив старой болезни либо же повторное заражение.
В республиканской больнице Бурятии отмечают: как правило, после двух отрицательных тестов на коронавирус людей выписывают из стационаров. Столкнулись ли в медучреждении с подобной ситуацией впервые, не уточняется.
Во Всемирной организации здравоохранения ранее не исключали, что люди, выздоровевшие от коронавируса, могут им заболеть повторно. Эхо Москвы
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