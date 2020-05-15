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НОВОСТИ

Специальные силы ВС РФ готовы к борьбе с коронавирусом в регионах - Шойгу

15:00 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности специальных сил и средств вооруженных сил (ВС) для борьбы с распространением коронавируса в регионах.

"Сформированы специальные силы и средства вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по вашему решению", - доложил Шойгу из Национального центра обороны РФ по видеосвязи.

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