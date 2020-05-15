Специальные силы ВС РФ готовы к борьбе с коронавирусом в регионах - Шойгу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности специальных сил и средств вооруженных сил (ВС) для борьбы с распространением коронавируса в регионах.

"Сформированы специальные силы и средства вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по вашему решению", - доложил Шойгу из Национального центра обороны РФ по видеосвязи.