15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики. Президент страны уверен, что корнеплод будет особенно востребован в России и на Украине.

«В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Я попросил, чтобы собрали всё, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять больше. Это будет спасение», — цитирует Лукашенко БелТА.

По его мнению, «главное, продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу».

Министр сельского хозяйства Белоруссии Иван Крупко отметил, что за три месяца уже обеспечен прирост экспорта в 10% к аналогичному периоду прошлого года. Говорит Москва