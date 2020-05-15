Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики
15:12 15.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики. Президент страны уверен, что корнеплод будет особенно востребован в России и на Украине.
«В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Я попросил, чтобы собрали всё, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять больше. Это будет спасение», — цитирует Лукашенко БелТА.
По его мнению, «главное, продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу».
Министр сельского хозяйства Белоруссии Иван Крупко отметил, что за три месяца уже обеспечен прирост экспорта в 10% к аналогичному периоду прошлого года. Говорит Москва
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