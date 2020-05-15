Россия завершает вывод военных специалистов из Италии
15:32 15.05.2020 Источник: Интерфакс
Российские военные покидают Италию, которой помогали бороться с коронавирусом, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"C аэродрома "Виллафранка" (Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - заявили в министерстве.
"Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию РФ", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Там сообщили, что в пятницу самолетом Ил-76 в Россию из Италии улетели последние 13 военнослужащих и одна единица специальной военной техники.
Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде.
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