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НОВОСТИ

Россия завершает вывод военных специалистов из Италии

15:32 15.05.2020 Источник: Интерфакс

Российские военные покидают Италию, которой помогали бороться с коронавирусом, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"C аэродрома "Виллафранка" (Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - заявили в министерстве.

"Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию РФ", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Там сообщили, что в пятницу самолетом Ил-76 в Россию из Италии улетели последние 13 военнослужащих и одна единица специальной военной техники.

Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде.

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