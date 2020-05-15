США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в энергоносителях - Помпео

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в энергоносителях, при этом Минску необходимо расширить доступ для американских компаний и провести рыночные реформы. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом США письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как и Белоруссия, хотят получить выгоду от повышения энергетической безопасности благодаря диверсификации поставок, а также торговле, основанной на американских коммерческих ценностях свободного предпринимательства, верховенства закона и прозрачных сделок, свободных от коррупции", - отметил шеф американской дипломатии. Он призвал Минск "использовать достигнутый прогресс для расширения доступа американских предприятий на свой рынок".