В Госдуме идею Росприроднадзора не учитывать мнение россиян о качестве воздуха сочли некорректной

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме сочли некорректной идею Росприроднадзора не учитывать мнение россиян о качестве воздуха. Накануне сообщалось, что служба предлагает отказаться от этого критерия из-за его субъективности в нацпроекте «Экология».

Как писал «Коммерсантъ», Росприроднадзор рассматривает вопрос о корректировке паспорта федерального проекта «Чистый воздух»: ведомство предлагает исключить показатель «Доля граждан, удовлетворённых качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах».

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что, в первую очередь, ведомство должно учитывать интересы граждан. Он предположил, что на самом деле формулировка не соответствует настоящему документу.

«Все государственные службы и ведомства работают за деньги налогоплательщиков и должны, конечно, их интересы обеспечивать в первую очередь. В этой связи было бы странно, что Росприроднадзор сказал, что мы будем как-то сами решать, пахнет вам или нет. Если так, учитывая такую формулировку, то это вопреки здравому смыслу. На мой взгляд, это скорее выдернутая из контекста фраза. Нужно почитать целиком документ, чтобы давать какое-то взвешенное мнение. Мне не верится, что в Росприроднадзоре доработались до того, что решили у налогоплательщиков не спрашивать, хорошо ли вам живётся или плохо».

В письме главы службы Светланы Радионовой экспертному совету по нацпроекту «Экология» говорится, что «удовлетворённость граждан зависит от индивидуального восприятия качества атмосферного воздуха, которое определяется визуально и с помощью обоняния» и что «большинство загрязняющих веществ не имеет цвета и запаха». Поэтому в Росприроднадзоре сочли невозможным для жителей объективно оценить реальное снижение выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ.