Объединение трех регионов Уральского федерального округа в один не обсуждается - полпред
16:32 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединение Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономных округов в единый субъект не обсуждается. Об этом сообщил в пятницу журналистам полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
"Тема объединения "тюменской матрешки" не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю. Я думаю, что сейчас эта тема точно не актуальна", - сказал он.
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