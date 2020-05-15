Андрей Воробьев: Работа неотложек в Подмосковье увеличилась в пять раз, новые машины сразу отправятся на линию

16:55

Фото Антона Чернова



В подмосковные медучреждения переданы 36 новых машин для оказания неотложной медпомощи. Губернатор регионапроверил оснащение машин и поблагодарил медиков за самоотверженную работу во время пандемии. Медработники рассказали губернатору, что получили предусмотренные федеральные и региональные доплаты.

"В регионе мы расширили перечень тех, кто задействован в помощи пациентам с COVID-19. Нагрузка на медиков очень большая. К сожалению, у нас еще увеличивается госпитализация, хотя и не так сильно, как на прошлой неделе. Оказание неотложной медицинской помощи имеет принципиальное значение, - сказал Андрей Воробьев. - Маршрутизация сложная - где-то коек не хватает, поэтому приходится из одного города ехать в другой. В апреле работа "неотложек" увеличилась в 5 раз по сравнению с 2019 годом. Поэтому эти машины сразу отправятся на линию".

Автомобили-универсалы оборудованы тележками-каталками со съемными носилками, что позволяет перевозить лежачих больных. Приобретены машины за счет средств областного бюджета. Они поступят в больницы Серпухова, Лобни, Долгопрудного, Солнечногорска, Чехова, Котельников, Озер, Серебряных Прудов, Луховиц, Волоколамска, Талдома, Лотошина, Лыткарина, Дзержинского, Дубны, Фрязина. Медико-санитарная помощь в неотложной форме оказывается бесплатно.

На выездах в Подмосковье ежедневно работают около 450 бригад неотложной помощи и более 500 - скорой. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и антисептиками.

"Автомобили комфортные, экономичные. От 150 до 500 км нам приходится ездить каждый день. Новые машины позволят преодолевать эти расстояния комфортно. Они оборудованы носилками, имеют высокий дорожный просвет, мы сможем ездить по деревням", - сказал водитель Солнечногорской ЦРБ Евгений Драгунов.

До конца мая бригадам неотложной помощи поступит 200 новых машин. В апреле Московская область получила 16 реанимобилей от Минпромторга РФ.