Коронавирус стал быстро распространяться в Южной Азии и Латинской Америке
17:00 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число новых случаев заражения коронавирусом резко выросло в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии. В некоторых странах в этих регионов за последнюю неделю инфицированных стало больше на 40-50%.
В России с 7 по 14 мая количество заразившихся возросло примерно на 42%, за предыдущие семь дней - на 66%.
Темпы роста заболеваемости в Европе и Северной Америке, долгое время лидировавших по этому показателю, напротив, снижаются: недельный прирост в этих регионах оказался не выше 13%, а в Германии, Италии и Франции опустился до 2-3%.
В мире в целом за минувшие семь дней заразились 650 тысяч человек против 500 тысяч неделей ранее. В относительном выражении рост оказался немного медленнее - 17% против 18%. Всего с начала вспышки были инфицированы более 4,4 млн человек.
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