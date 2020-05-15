Коронавирус стал быстро распространяться в Южной Азии и Латинской Америке

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число новых случаев заражения коронавирусом резко выросло в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии. В некоторых странах в этих регионов за последнюю неделю инфицированных стало больше на 40-50%.

В России с 7 по 14 мая количество заразившихся возросло примерно на 42%, за предыдущие семь дней - на 66%.

Темпы роста заболеваемости в Европе и Северной Америке, долгое время лидировавших по этому показателю, напротив, снижаются: недельный прирост в этих регионах оказался не выше 13%, а в Германии, Италии и Франции опустился до 2-3%.

В мире в целом за минувшие семь дней заразились 650 тысяч человек против 500 тысяч неделей ранее. В относительном выражении рост оказался немного медленнее - 17% против 18%. Всего с начала вспышки были инфицированы более 4,4 млн человек.