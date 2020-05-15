0
0
128
НОВОСТИ

Американцы начали нарушать режим самоизоляции - опрос

17:12 15.05.2020 Источник: Интерфакс

Большинство совершеннолетних американцев заявили в ходе опроса, что в основном соблюдают действующий в связи с пандемией коронавируса режим изоляции, сообщает институт исследований общественного мнения Gallup.

Так, о том, что они полностью соблюдают режим изоляции, заявили 17% респондентов, а 41% опрошенных подтвердили, что в основном соблюдают его. Таким образом, не менее 58% опрошенных американцев заявили, что до сих пор не отказались от соблюдения мер, направленных на сдерживание распространения вируса.

В то же время, число соблюдающих ограничения американцев продолжает постепенно снижаться. Пика оно достигало с 30 марта по 5 апреля, когда 75% граждан США заявляли, что придерживаются режима изоляции. На протяжении апреля показатель колебался в промежутке от 74% до 68%.

Также граждане США заявили, что нарушают режим изоляции, чтобы сходить в продуктовый магазин, на работу или в гости.

В опросе приняли участие более 4,1 тыс. совершеннолетних граждан США. Их спрашивали о том, как они соблюдали режим изоляции с 4 по 10 мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:15 15.05.2020
Не раньше июня будет рассмотрен вопрос ослабления санитарных мер в Нью-Йорке
0
61
17:40 15.05.2020
И. о. гендиректора РКК "Энергия" стал Игорь Озар
0
116
17:05 15.05.2020
Финал «Евровидения-2020» пройдет в он-лайн режиме в сокращенном формате
0
189
17:00 15.05.2020
Коронавирус стал быстро распространяться в Южной Азии и Латинской Америке
0
185
16:55 15.05.2020
Андрей Воробьев: Работа неотложек в Подмосковье увеличилась в пять раз, новые машины сразу отправятся на линию
0
184
16:32 15.05.2020
Объединение трех регионов Уральского федерального округа в один не обсуждается - полпред
0
201
16:12 15.05.2020
В Госдуме идею Росприроднадзора не учитывать мнение россиян о качестве воздуха сочли некорректной
0
231
16:00 15.05.2020
США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в энергоносителях - Помпео
0
271
15:32 15.05.2020
Россия завершает вывод военных специалистов из Италии
0
250
15:12 15.05.2020
Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики
0
252

Возврат к списку