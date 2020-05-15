Американцы начали нарушать режим самоизоляции - опрос
17:12 15.05.2020 Источник: Интерфакс
Большинство совершеннолетних американцев заявили в ходе опроса, что в основном соблюдают действующий в связи с пандемией коронавируса режим изоляции, сообщает институт исследований общественного мнения Gallup.
Так, о том, что они полностью соблюдают режим изоляции, заявили 17% респондентов, а 41% опрошенных подтвердили, что в основном соблюдают его. Таким образом, не менее 58% опрошенных американцев заявили, что до сих пор не отказались от соблюдения мер, направленных на сдерживание распространения вируса.
В то же время, число соблюдающих ограничения американцев продолжает постепенно снижаться. Пика оно достигало с 30 марта по 5 апреля, когда 75% граждан США заявляли, что придерживаются режима изоляции. На протяжении апреля показатель колебался в промежутке от 74% до 68%.
Также граждане США заявили, что нарушают режим изоляции, чтобы сходить в продуктовый магазин, на работу или в гости.
В опросе приняли участие более 4,1 тыс. совершеннолетних граждан США. Их спрашивали о том, как они соблюдали режим изоляции с 4 по 10 мая.
НОВОСТИ
- 18:15 15.05.2020
- Не раньше июня будет рассмотрен вопрос ослабления санитарных мер в Нью-Йорке
- 17:40 15.05.2020
- И. о. гендиректора РКК "Энергия" стал Игорь Озар
- 17:05 15.05.2020
- Финал «Евровидения-2020» пройдет в он-лайн режиме в сокращенном формате
- 17:00 15.05.2020
- Коронавирус стал быстро распространяться в Южной Азии и Латинской Америке
- 16:55 15.05.2020
- Андрей Воробьев: Работа неотложек в Подмосковье увеличилась в пять раз, новые машины сразу отправятся на линию
- 16:32 15.05.2020
- Объединение трех регионов Уральского федерального округа в один не обсуждается - полпред
- 16:12 15.05.2020
- В Госдуме идею Росприроднадзора не учитывать мнение россиян о качестве воздуха сочли некорректной
- 16:00 15.05.2020
- США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в энергоносителях - Помпео
- 15:32 15.05.2020
- Россия завершает вывод военных специалистов из Италии
- 15:12 15.05.2020
- Лукашенко назвал экспорт картофеля спасением для белорусской экономики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать