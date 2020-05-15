Финал «Евровидения-2020» пройдет в он-лайн режиме в сокращенном формате

17:05 Источник: НГ-Online

«Евровидение» впервые становится не конкурсом, а европейским музыкальным онлайн-шоу. В субботу 16 мая на Первом канале выйдет специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный «Евровидению-2020». Сразу по его окончании в прямом эфире Первого начнется трансляция он-лайн шоу «Евровидение-2020». Europe Shine a Light » («Европа зажигает свет»). «Несоревновательным» выступлениям будет отведено по 30 секунд на каждое, эфир пройдет в 41 стране, ведущие в России – Юрий Аксюта и Яна Чурикова.

12 и 14 мая на официальном канале «Евровидения» прошли полуфиналы шоу под названием Eurovision Song Celebration («Чествование песен «Евровидения»).

В марте появилось официальное сообщение об отмене из-за вирусной пандемии 65-го конкурса песни «Евровидене-2020», который должен был состояться в Нидерландах, и его переносе на 2021 год.

Вера Цветкова