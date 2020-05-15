И. о. гендиректора РКК "Энергия" стал Игорь Озар
17:40 15.05.2020 Источник: Интерфакс
Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой" назначен исполняющим обязанности гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщили в "Роскосмосе".
"Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П.Королева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с Наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Ранее занимавший этот пост Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора "Роскосмоса". На новом посту он займется вопросами развития частной космонавтики", - добавили в "Роскосмосе".
Игорь Озар ранее занимал должность гендиректора в компании "Сухой", а в конце марта стал советником главы "Роскосмоса".
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