И. о. гендиректора РКК "Энергия" стал Игорь Озар

17:40 Источник: Интерфакс

Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой" назначен исполняющим обязанности гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщили в "Роскосмосе".

"Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П.Королева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с Наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Ранее занимавший этот пост Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора "Роскосмоса". На новом посту он займется вопросами развития частной космонавтики", - добавили в "Роскосмосе".

Игорь Озар ранее занимал должность гендиректора в компании "Сухой", а в конце марта стал советником главы "Роскосмоса".