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Не раньше июня будет рассмотрен вопрос ослабления санитарных мер в Нью-Йорке

18:15 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Говорить об ослаблении введенных в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса санитарных мер можно будет не ранее середины июня. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в пятницу на пресс- конференции, трансляция которой велась по нью-йоркскому телеканалу NY1 ("Эн-уай-1").

"Мы тесно координируем наши действия с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мы оба избрали осторожный подход к решению этой проблемы, - отметил он, отвечая на вопрос о сроках смягчения ограничений в городе. - Считаю, что вопрос о смягчении этих мер может быть рассмотрен не ранее середины июня. Я не вижу возможности каких-то изменений до этого срока, но мы постоянно следим за ситуацией и примем решение во взаимодействии с губернатором штата".

Как сообщил мэр, число новых пациентов, поступивших в больницы города с подозрением на коронавирус, за сутки вновь выросло с 59 до 78, а количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось с 517 до 506. "Совершенно очевидно, что мы должны предпринимать дальнейшие усилия с тем, чтобы добиться снижения этих показателей", - подчеркнул он.

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