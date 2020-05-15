В столице зафиксировано более 61 тыс нарушений ﻿самоизоляции людьми с ОРВИ и COVID-19

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 61 тыс. нарушений режима самоизоляции, которую обязаны соблюдать люди с подтвержденным коронавирусом нового типа и ОРВИ, а также их близкие, зафиксировано в столице за период распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"Мы по-прежнему ежедневно фиксируем большое количество нарушений режима обязательной самоизоляции. За прошедшие сутки гражданами, больными коронавирусом или ОРВИ, а также проживающими с ними родственниками в Москве было совершено 3 931 нарушение режима обязательной самоизоляции. За период действия ограничительных мер общее количество подобных нарушений превысило 61 тыс. случаев", - сказал Данчиков.

Он добавил, что значительная доля нарушений выявляется с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг", использование которого инфицированными гражданами является обязательным условием прохождения лечения на дому. Заболевшие москвичи предварительно подписывают соответствующее согласие, знакомятся со всеми требованиями и правилами домашней изоляции, им разъясняется регламент пользования приложением.

"Тем не менее нарушений по-прежнему много. Хочу обратить внимание всех инфицированных граждан, которые лечатся дома, что необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, не выходить из квартиры, а также корректно пользоваться приложением "Социальный мониторинг", своевременно отвечать на запросы системы, подтверждая свое местоположение. Все это позволит вам пройти домашнее лечение без неприятных последствий в виде штрафных санкций, а нам быть уверенными в том, что вы не нарушаете самоизоляцию и не подвергаете здоровье других москвичей опасности", - заключил Данчиков.