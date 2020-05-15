Канада: Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет продлена до конца августа
19:15 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Канады продлит программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, запущенную в марте на фоне пандемии коронавируса, до конца августа. Об этом заявил в пятницу канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.
"Сегодня я хочу сообщить, что мы продлеваем до конца августа программу поддержки предприятий [малого и среднего бизнеса]", - сказал он. Премьер-министр также призвал владельцев этих предприятий сохранить все рабочие места.
Ранее правительство Канады анонсировало выделение 107 млрд канадских долларов (74 млрд долларов США) на различные программы помощи населению страны и национальной экономике в связи с пандемией. Так, из федерального бюджета оплачивается 75% зарплаты каждого сотрудника на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые из-за пандемии потеряли не менее 30% от своего ежемесячного заработка. Такая еженедельная выплата работникам малого и среднего бизнеса может составить до 847 канадских долларов (более 600 долларов США). Также малые и средние предприятия имеют право на получение беспроцентного годового кредита в размере 40 тыс. канадских долларов (28,5 тыс. долларов США) и на отсрочку налоговых платежей.
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