Канада: Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет продлена до конца августа

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады продлит программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, запущенную в марте на фоне пандемии коронавируса, до конца августа. Об этом заявил в пятницу канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

"Сегодня я хочу сообщить, что мы продлеваем до конца августа программу поддержки предприятий [малого и среднего бизнеса]", - сказал он. Премьер-министр также призвал владельцев этих предприятий сохранить все рабочие места.

Ранее правительство Канады анонсировало выделение 107 млрд канадских долларов (74 млрд долларов США) на различные программы помощи населению страны и национальной экономике в связи с пандемией. Так, из федерального бюджета оплачивается 75% зарплаты каждого сотрудника на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые из-за пандемии потеряли не менее 30% от своего ежемесячного заработка. Такая еженедельная выплата работникам малого и среднего бизнеса может составить до 847 канадских долларов (более 600 долларов США). Также малые и средние предприятия имеют право на получение беспроцентного годового кредита в размере 40 тыс. канадских долларов (28,5 тыс. долларов США) и на отсрочку налоговых платежей.