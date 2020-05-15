Запасы масок и перчаток сформированы на три месяца - глава Минпромторга РФ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России нет дефицита защитных перчаток, сформированы их запасы на три месяца, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Проблема с обеспеченностью масками также решена, сказал министр.

"Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы (их) закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного. Сегодня запасы созданы больше чем на 90 дней только по перчаткам", - сказал он.

Дефицита масок также нет, добавил он. "В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили, сегодня я могу с уверенностью это заявить", - сказал он. Министр уточнил, что сейчас в РФ выпускается почти 9 млн масок в сутки, из них чуть меньше половины медицинские, остальное - гигиенические.

"Мы с июня добавим еще почти 2 млн масок собственного производства, то есть уже 11 млн", - сообщил он.

По данным ФНС, в аптеках РФ сейчас продается 1,6-1,7 млн масок в сутки. При этом РФ в мае продолжает выполнять контракты на поставку масок из Китая. "Поэтому мы до конца месяца доисполним, привезем, и китайские. Они, конечно, будут дороже, это объективно, потому что это подписывалось в марте - апреле", - пояснил он.