Андрей Воробьев: Снятие ограничений с работы предприятий может начаться с 18 мая
19:35 15.05.2020
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Фото Дениса Трудникова
"Впереди еще несколько дней, мы должны посмотреть, как будет складываться ситуация, - сказал губернатор. - Окончательное решение примем не сегодня, а накануне - исходя из рекомендаций главного санитарного врача и Минздрава".
С понедельника в Московской области готовы возобновить работу более 2 тыс. промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. Здесь занято около 240 тыс. человек. Компании должны соответствовать стандарту санитарных требований, разработанному правительством Московской области. Если коэффициент заболеваемости в Подмосковье будет снижаться, последуют шаги по снятию ограничений в других отраслях.
"Руководители компаний должны предусмотреть необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Мы посмотрели ряд предприятий и видим, что абсолютное большинство отнеслось к новым требованиям добросовестно, - сказал Андрей Воробьёв. - Президент четко дал понять, что и правительство РФ, и региональные власти должны предложить понятные, адекватные меры поддержки разным категориям бизнеса".
На реализацию антикризисного плана в Московской области предусмотрено более 24 млрд руб. Для системообразующих предприятий предусмотрен льготный кредит под 6%. Для малого и среднего бизнеса - субсидия на выплату заработной платы. Бизнесу также предоставляется зарплатный кредит под 0% на полгода и еще на полгода под 4%.
По решению президента все компании из пострадавших отраслей смогут с 1 июня получить кредит с льготной ставкой 2% и госгарантией. Важное условие - сохранить 90% занятости в течение срока действия программы.
Объявлены налоговые послабления. Полностью будут списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за 2 квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и НКО. Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год. Для субъектов МСП в любых отраслях снижены страховые взносы с 30% до 15%.
По всем вопросам ведения бизнеса в Подмосковье можно обратиться на горячую линию 0150.
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