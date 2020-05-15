Дефицита техники из-за отказа от аппаратов ИВЛ марки "Авента-М" не будет - власти

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М" в Петербурге использовались только в двух медицинских учреждениях, и приостановка их использования после пожара в одной из больниц не приведет к дефициту аппаратов в городе. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Сейчас в Санкт-Петербурге организовано 6 353 койки для больных с коронавирусной инфекцией, из них 827 обеспечены аппаратами ИВЛ. Всего в медицинских учреждениях - больнице Святого Георгия и Городской больнице № 2 - было задействовано 22 аппарата марки "Авента-М", поэтому дефицита аппаратов ИВЛ в связи с приостановкой их использования не ожидается", - рассказали в пресс-службе.

Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия, которую перепрофилировали в инфекционный стационар, произошел пожар. В одной палате погибли четыре пациента, трое из которых были подключены к аппаратам ИВЛ. Пятый погибший был в соседней палате. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").