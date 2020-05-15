Рядом с авиабазой в штате Флорида потерпел крушение истребитель F-22 ВВС США

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель F-22 ВВС США потерпел крушение в пятницу в 19 км от авиабазы Эглин в штате Флорида, пилот смог катапультироваться. Об этом сообщается в заявлении командования базы, размещенном на его сайте.

"F-22, закрепленный за 43-й истребительной эскадрильей и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла [ВВС США], разбился примерно в 9:15 (16:15 мск) сегодня утром. Место происшествия находится в 12 милях (около 19 км) к северо-востоку от основной базы Эглин на испытательном и учебном полигоне", - указано в заявлении.

Пилот катапультировался, он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Никто больше в результате инцидента не пострадал. Отмечается также, что гражданским строениям никакого ущерба не нанесено.

В связи с инцидентом начато расследование. Информации о возможных причинах случившегося командование не привело.