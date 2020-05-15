Нельзя полностью исключать военный сценарий между США и КНР - эксперт
21:15 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жесткое торгово-экономическое противостояние США и Китая может перерасти и в военно- политический конфликт. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Прямой конфликт и прямое военное противостояние в принципе исключать нельзя. Скажем, по вопросу Тайваня, проблема которого существует много десятилетий и долгое время была спящей. Все соблюдали определенные рамки поведения, поэтому риск перехода в неконтролируемую эскалацию был очень низким. Сейчас, поскольку все меняется и конфронтация может выйти на другой уровень, военный сценарий полностью исключить нельзя", - сказал он.
Тем не менее, по словам Лукьянова, ни одна из сторон не заинтересована в такой крайней форме конфликта. "Это вообще не в менталитете Китая. В этой стране другие представления о том, как надо бороться. Что касается США при нынешнем президенте, то про Дональда Трампа можно многое сказать, но он не любитель вести войны где-то, непонятно где, это не его стиль", - пояснил политолог.
Аналитик также не считает возможным противостояние через прокси по модели "холодной войны" между США и Советским Союзом. "Это маловероятно: у Китая нет прокси там, где сейчас могли бы быть столкновения, скажем на Ближнем Востоке, а дойдет ли это до каких-то азиатских стран, где у Китая могут быть прокси - это пока еще очень смелое и сильно гипотетическое предположение", - подчеркнул он.
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