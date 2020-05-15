К 1 июня Путин поручил списать налоги за II квартал для малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших от пандемии
22:30 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
В частности, речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь идет о списании в том числе платежей и взносов, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями.
Срок исполнения поручения - 1 июня 2020 года.
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