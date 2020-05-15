С коронавирусом в Подмосковье госпитализируют 600-750 человек в сутки - Воробьев

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье остается высоким, в день в больницы попадают от 600 до 750 человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сложность заключается в том, что у нас по-прежнему высокие [показатели] госпитализации. В день мы госпитализируем 600-700-750 пациентов. Радует то, что выписка сейчас пошла активно. Пока отрицательной динамики у нас нет. Некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко", - сказал он.