Данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 мая
08:30 16.05.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 16 мая превысило 4,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 542 752 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 100,2 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 307 тысяч пациентов, более 1,63 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,44 миллиона зараженных) и Россия (262,8 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (238 тысяч). На четвертом месте находится Испания (230,1 тысячи), на пятом — Италия (более 223 тысяч).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 87 559 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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