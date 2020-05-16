Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет и хроников
08:40 16.05.2020 Источник: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля.
До 20 мая кабмин и главы российских субъектов должны предоставить соответствующий доклад. К этой же дате должно быть обеспечено наращивание в регионах объемов тестирования населения на коронавирус.
Кроме того, Путин поручил с 20 мая еженедельно предоставлять доклад о ситуации в домах-интернатах и домах престарелых. Также правительство с региональными властями должны наладить мониторинг деятельности таких стационарных организаций социального обслуживания. Lenta.Ru
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