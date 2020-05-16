Трамп анонсировал создание в США "супер-пупер-ракеты"
08:50 16.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.
"Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются", - сказал он.
"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент США.
"Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же - в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет", - утверждал хозяин Белого дома. "Это самая быстрая [ракета] в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]", - добавил президент. Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.
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