0
0
128
НОВОСТИ

Трамп анонсировал создание в США "супер-пупер-ракеты"

08:50 16.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.

"Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются", - сказал он.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент США.

"Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же - в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет", - утверждал хозяин Белого дома. "Это самая быстрая [ракета] в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]", - добавил президент. Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 16.05.2020
Суд в Черногории освободил епископа Сербской православной церкви и восьмерых священников
0
57
09:00 16.05.2020
Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа
0
114
08:40 16.05.2020
Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет и хроников
0
163
08:30 16.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 мая
0
181
22:50 15.05.2020
С коронавирусом в Подмосковье госпитализируют 600-750 человек в сутки - Воробьев
0
697
22:30 15.05.2020
К 1 июня Путин поручил списать налоги за II квартал для малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших от пандемии
0
695
22:10 15.05.2020
Депутат Мосгордумы: Более 600 детей прошли курс онлайн-реабилитации с начала пандемии коронавируса
0
651
21:45 15.05.2020
Колебания в уровне мирового океана связано исключительно с деятельностью человека - ученые
0
790
21:15 15.05.2020
Нельзя полностью исключать военный сценарий ﻿между США и КНР - эксперт
0
838
20:45 15.05.2020
Рядом с авиабазой в штате Флорида потерпел крушение истребитель F-22 ВВС США
0
681

Возврат к списку