0
0
101
НОВОСТИ

Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

09:00 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и музея имени Пушкина. В этот список также вошли Русское географическое общество, несколько научных учреждений и общественных организаций. Их активы, если они находятся на территории Украины, должны быть заблокированы. Киев приостанавливает исполнение экономических и финансовых обязательств перед теми организациями, которые упомянуты в указе президента Владимира Зеленского. Прекращаются культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные контакты. Аннулируются визиты представителей музеев, вузов и других организаций, заседания, переговоры.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 16.05.2020
Суд в Черногории освободил епископа Сербской православной церкви и восьмерых священников
0
57
08:50 16.05.2020
Трамп анонсировал создание в США "супер-пупер-ракеты"
0
143
08:40 16.05.2020
Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет и хроников
0
163
08:30 16.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 мая
0
181
22:50 15.05.2020
С коронавирусом в Подмосковье госпитализируют 600-750 человек в сутки - Воробьев
0
697
22:30 15.05.2020
К 1 июня Путин поручил списать налоги за II квартал для малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших от пандемии
0
695
22:10 15.05.2020
Депутат Мосгордумы: Более 600 детей прошли курс онлайн-реабилитации с начала пандемии коронавируса
0
651
21:45 15.05.2020
Колебания в уровне мирового океана связано исключительно с деятельностью человека - ученые
0
790
21:15 15.05.2020
Нельзя полностью исключать военный сценарий ﻿между США и КНР - эксперт
0
838
20:45 15.05.2020
Рядом с авиабазой в штате Флорида потерпел крушение истребитель F-22 ВВС США
0
681

Возврат к списку