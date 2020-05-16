Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа
09:00 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и музея имени Пушкина. В этот список также вошли Русское географическое общество, несколько научных учреждений и общественных организаций. Их активы, если они находятся на территории Украины, должны быть заблокированы. Киев приостанавливает исполнение экономических и финансовых обязательств перед теми организациями, которые упомянуты в указе президента Владимира Зеленского. Прекращаются культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные контакты. Аннулируются визиты представителей музеев, вузов и других организаций, заседания, переговоры. Эхо Москвы
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