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Суд в Черногории освободил епископа Сербской православной церкви и восьмерых священников

09:30 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд в Черногории освободил епископа Сербской православной церкви Иоанникия и восьмерых священников. Их задержали несколько дней назад по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Решение суда было вынесено за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания. Накануне в Черногории вновь прошли акции протеста против действий силовиков. До этого в среду произошли столкновения митингующих с полицией. Власти Черногории уже несколько лет добиваются создания независимой от Сербской местной православной церкви.  Эхо Москвы

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