Суд в Черногории освободил епископа Сербской православной церкви и восьмерых священников

09:30 Источник: Эхо Москвы

Суд в Черногории освободил епископа Сербской православной церкви Иоанникия и восьмерых священников. Их задержали несколько дней назад по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Решение суда было вынесено за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания. Накануне в Черногории вновь прошли акции протеста против действий силовиков. До этого в среду произошли столкновения митингующих с полицией. Власти Черногории уже несколько лет добиваются создания независимой от Сербской местной православной церкви. Эхо Москвы