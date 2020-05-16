Россия начала вывод военных, направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом - МО РФ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия начала вывод из Сербии группировки военных, помогавших в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении министерства, три рейса "доставят в Россию более 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники".