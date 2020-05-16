Агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Франции до "негативного"

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Франции со "стабильного" на "негативный", сохранив за страной позицию на уровне "AA". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза отражает существенное ухудшение ситуации с государственными финансами и экономической активностью, которое ожидается в связи с пандемией [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19", - объяснили свое решение аналитики Fitch.

Агентство, обосновывая свое решение, отметило, что сочетание сниженной экономической активности на фоне введения в марте ограничительных мер в рамках борьбы с новым коронавирусом и политики французского правительства по поддержке экономики в этот период повлечет за собой резкий рост государственной задолженности и заимствований. "Это ухудшение показателей госфинансов Франции будет происходить в условиях и без того высокого уровня долга <...>, ограниченных успехов в консолидации бюджета со времен глобального финансового кризиса и умеренного реального экономического роста", - добавили в Fitch.

Как отметило агентство Франс Пресс, в начале апреля рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило рейтинг Франции на инвестиционном уровне "AA" со стабильным прогнозом.