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Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на $3 трлн

12:00 16.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на 3 трлн долларов. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Законопроект направлен на преодоление последствий распространения коронавируса. Согласно документу, около 1 трлн долларов выделяется штатам и местным властям, учреждается фонд в размере 200 млрд долларов для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до 6 тыс. долларов. Законопроект также предусматривает выделение 75 млрд долларов на проведение тестирований на коронавирус, включает средства на пособия по безработице и покрытие образовательных кредитов.

Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената. Республиканцы в верхней палате уже заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов.

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