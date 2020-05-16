РФ более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за март 2020 года более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем - с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов. Это следует из опубликованных в пятницу документов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,38 млрд долларов вместо 4,3 млрд долларов месяцем ранее, на долю краткосрочных - 473 млн долларов по сравнению с 8,2 млрд долларов. В феврале этого года общий объем вложений достигал 12,58 млрд долларов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, а в мае - до 14,9 млрд долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем 1,27 трлн долларов. Второе место с 1,08 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.