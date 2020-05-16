РФ более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги
12:30 16.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия за март 2020 года более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем - с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов. Это следует из опубликованных в пятницу документов Минфина США.
На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,38 млрд долларов вместо 4,3 млрд долларов месяцем ранее, на долю краткосрочных - 473 млн долларов по сравнению с 8,2 млрд долларов. В феврале этого года общий объем вложений достигал 12,58 млрд долларов.
Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, а в мае - до 14,9 млрд долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов.
Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем 1,27 трлн долларов. Второе место с 1,08 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
НОВОСТИ
- 12:00 16.05.2020
- Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на $3 трлн
- 11:30 16.05.2020
- Агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Франции до "негативного"
- 11:00 16.05.2020
- Число выявленных в РФ за сутки случаев заражения коронавирусом стало самым низким с 1 мая
- 10:30 16.05.2020
- Россия начала вывод военных, направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом - МО РФ
- 10:00 16.05.2020
- Трамп заявил, что потерял вкус к американо-китайской торговой сделке
- 09:30 16.05.2020
- Суд в Черногории освободил епископа Сербской православной церкви и восьмерых священников
- 09:00 16.05.2020
- Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа
- 08:50 16.05.2020
- Трамп анонсировал создание в США "супер-пупер-ракеты"
- 08:40 16.05.2020
- Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет и хроников
- 08:30 16.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать