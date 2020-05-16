Число выявленных в РФ за сутки случаев заражения коронавирусом стало самым низким с 1 мая
11:00 16.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая. В общей сложности зафиксировано 272 043 случая, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
1 мая штаб сообщал, что за сутки коронавирус нашли у 9 623 человек.
Из данных штаба за субботу следует, что суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.
Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу вновь оказался на минимальной отметке и составил 0,9, снизившись за сутки на 0,04. В Москве и Московской области этот показатель также уверенно держится ниже единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В Москве коэффициент снизился до 0,78 с 0,84 и удерживается менее 1 шестой день подряд. По этому показателю Москва теперь удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора по переходу сразу ко второму этапу снятия ограничений, предполагающему открытие предприятий непродовольственной торговли площадью до 800 квадратных метров и возобновление работы отдельных учебных заведений.
В Подмосковье коэффициент опустился до 0,86 против 0,92 днем ранее.
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