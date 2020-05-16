Посол США допустила, что американские ядерные ракеты могут появиться в Польше

13:00 Источник: Эхо Москвы

Американские ядерные ракеты могут появиться в Польше. По крайней мере это допустила посол США в восточноевропейской республике.

Глава димписсии Соединенных Штатов в Варшаве Жоржетта Мосбахер объявила о том, что Польша могла бы принять ядерное вооружение американцев, которое сейчас располагается в Германии. Она добавила, что эта страна осознает все риски и находится на восточном фланге НАТО в регионе. Какие-либо другие представители Польши или США это предложение пока не комментировали.



Появилась эта инициатива на фоне споров вокруг ядерного вооружения, которые проходят в ФРГ. Там члены Социал-Демократической партии Германии требуют вывести боеголовки из страны. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених объясняет это тем, что риски начала реальных военных действий выросли из-за президента США Дональда Трампа, который расценивает ядерное оружие как инструмент для ведения войн, а не их сдерживания.



В свою очередь в правящей коалиции Христианско-демократического союза выступают против этой идеи. В итоге окончательного решения об отказе от ракет там еще не приняли.



Ядерное оружие Соединённых Штатов находится на территории Германии с пятидесятых годов прошлого века. Сейчас там хранят несколько десятков таких бомб. Эхо Москвы

