По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека

15:00 Источник: Интерфакс

Следствие по делу о размещении в интернете портретов лидеров нацистской Германии под видом советских воинов задержало в разных регионах четырёх фигурантов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории РФ", - сказала Петренко в субботу "Интерфаксу".

Она отметила, что в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.

"Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях", - сказала Петренко.

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.