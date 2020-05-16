По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека
15:00 16.05.2020 Источник: Интерфакс
Следствие по делу о размещении в интернете портретов лидеров нацистской Германии под видом советских воинов задержало в разных регионах четырёх фигурантов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории РФ", - сказала Петренко в субботу "Интерфаксу".
Она отметила, что в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
"Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях", - сказала Петренко.
"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - сказала представитель ведомства.
Она добавила, что ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.
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