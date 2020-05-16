Названа дата открытия границ Италии
16:00 16.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Италии назвали дату открытия границ. Все ограничения на въезд и выезд начнут снимать с 3 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на правительство.
Кроме того, гражданам разрешат свободно перемещаться по стране. Итальянские регионы выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на поэтапном возвращении к нормальной жизни для предотвращения второй волны эпидемии.
По последним данным, в Италии каждый второй пациент с подтверждённым коронавирусом излечился. Всего за время эпидемии в стране выявили почти 224 тысячи случаев заражения. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:00 16.05.2020
- В Госдуме назвали тяжелой ситуацию в российской экономике
- 15:00 16.05.2020
- По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека
- 14:00 16.05.2020
- Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей - МВД
- 13:00 16.05.2020
- Посол США допустила, что американские ядерные ракеты могут появиться в Польше
- 12:30 16.05.2020
- РФ более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги
- 12:00 16.05.2020
- Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на $3 трлн
- 11:30 16.05.2020
- Агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Франции до "негативного"
- 11:00 16.05.2020
- Число выявленных в РФ за сутки случаев заражения коронавирусом стало самым низким с 1 мая
- 10:30 16.05.2020
- Россия начала вывод военных, направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом - МО РФ
- 10:00 16.05.2020
- Трамп заявил, что потерял вкус к американо-китайской торговой сделке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать