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НОВОСТИ

Названа дата открытия границ Италии

16:00 16.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Италии назвали дату открытия границ. Все ограничения на въезд и выезд начнут снимать с 3 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на правительство.

Кроме того, гражданам разрешат свободно перемещаться по стране. Итальянские регионы выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на поэтапном возвращении к нормальной жизни для предотвращения второй волны эпидемии.

По последним данным, в Италии каждый второй пациент с подтверждённым коронавирусом излечился. Всего за время эпидемии в стране выявили почти 224 тысячи случаев заражения.  Говорит Москва

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