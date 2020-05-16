В Госдуме назвали тяжелой ситуацию в российской экономике

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили об «очень тяжёлой» ситуации в российском бизнесе. По данным газеты «Известия» со ссылкой на подсчёты Торгово-промышленной палаты, к августу в стране может закрыться порядка одного миллиона различных компаний и предприятий.

Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что сейчас гораздо тяжелее приходится компаниям, которые не попадают в малый и средний бизнес.

«Ситуация в экономике достаточно тяжёлая. Не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных предприятий. Напоминаю, что под малым бизнесом у нас понимаются компании численностью до 100 человек, под средним – до 250 человек. Очень много компаний, которые имеют численность 300, 400, 500 человек – они и в средний бизнес не попадают, и в крупные компании не попадают. И они вообще никаких мер поддержки не получают. Поэтому, когда дают данные, что малый и средний бизнес пострадал очень сильно – да, это очень тяжёлая ситуация, но гораздо хуже ситуация обстоит в более крупных компаниях. На следующей неделе у нас будет правительственный час, где будет министр экономического развития. Будем с ним говорить, как мы будем вместе находить пути поддержки малого и среднего бизнеса и по исправлению ситуации в экономике в целом».

Ранее в Совфеде назвали объём нового антикризисного пакета. Вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлёв сообщил, что из бюджета на эти цели выделят около 800 миллиардов рублей. Из них на прямую субсидию малому и среднему бизнесу направят 81 млрд рублей.