Вакцина от коронавируса в РФ может появиться к концу лета - директор центра им. Гамалеи

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".