0
0
180
НОВОСТИ

Вакцина от коронавируса в РФ может появиться к концу лета - директор центра им. Гамалеи

17:30 16.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 16.05.2020
Саакашвили представлен главам дипмиссий стран G7 как глава Исполкома реформ Украины
0
0
18:30 16.05.2020
РФ в июле может восстановить международное авиасообщение
0
82
18:00 16.05.2020
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за связанных с пандемией санитарных норм
0
130
17:00 16.05.2020
В Госдуме назвали тяжелой ситуацию в российской экономике
0
237
16:00 16.05.2020
Названа дата открытия границ Италии
0
298
15:00 16.05.2020
По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека
0
380
14:00 16.05.2020
Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей - МВД
0
409
13:00 16.05.2020
Посол США допустила, что американские ядерные ракеты могут появиться в Польше
0
502
12:30 16.05.2020
РФ более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги
0
511
12:00 16.05.2020
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на $3 трлн
0
513

Возврат к списку