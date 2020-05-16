Вакцина от коронавируса в РФ может появиться к концу лета - директор центра им. Гамалеи
17:30 16.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".
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