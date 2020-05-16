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Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за связанных с пандемией санитарных норм

18:00 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за ограничений, введённых на время пандемии. Джасинда Ардерн собиралась пообедать в одном из заведений города Веллингтон вместе со своим женихом. Паре сообщили, что это невозможно, поскольку кафе уже заполнено на столько, на сколько это позволяют санитарные нормы, — пишет местная пресса.  Эхо Москвы

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