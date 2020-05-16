Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за связанных с пандемией санитарных норм
18:00 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за ограничений, введённых на время пандемии. Джасинда Ардерн собиралась пообедать в одном из заведений города Веллингтон вместе со своим женихом. Паре сообщили, что это невозможно, поскольку кафе уже заполнено на столько, на сколько это позволяют санитарные нормы, — пишет местная пресса. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:00 16.05.2020
- Саакашвили представлен главам дипмиссий стран G7 как глава Исполкома реформ Украины
- 18:30 16.05.2020
- РФ в июле может восстановить международное авиасообщение
- 17:30 16.05.2020
- Вакцина от коронавируса в РФ может появиться к концу лета - директор центра им. Гамалеи
- 17:00 16.05.2020
- В Госдуме назвали тяжелой ситуацию в российской экономике
- 16:00 16.05.2020
- Названа дата открытия границ Италии
- 15:00 16.05.2020
- По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека
- 14:00 16.05.2020
- Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей - МВД
- 13:00 16.05.2020
- Посол США допустила, что американские ядерные ракеты могут появиться в Польше
- 12:30 16.05.2020
- РФ более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги
- 12:00 16.05.2020
- Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на $3 трлн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать