РФ в июле может восстановить международное авиасообщение

18:30 Источник: Эхо Москвы

Россия может восстановить международное авиасообщение в июле. Авиаперевозки внутри страны возобновят в середине июня.

О перспективах восстановления глава министерства транспорта Евгений Дитрих сообщил в ходе инспекции готовности московских вокзалов, аэропортов и автостанций работать с учетом новых санитарных норм. По его словам, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны. Это одно из важнейших условий возобновления авиасообщения. При принятии решения в первую очередь будут учитывать рекомендации врачей и специалистов относительно возможного безопасного открытия полетов. Для пассажиров будут действовать особые правила, в том числе по соблюдению социальной дистанции в аэропортах и в ходе полетов. В то же время выездные визы для россиян после окончания пандемии вводить не планируют, заявил ранее глава министерства иностранных дел Сергей Лавров. Однако подчеркнул, что система международных связей не будет прежней, а различные меры предосторожности в разных сферах будут практиковаться и дальше во всем мире.

Россия полностью закрыла авиасообщение в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Эхо Москвы