Саакашвили представлен главам дипмиссий стран G7 как глава Исполкома реформ Украины
19:00 16.05.2020 Источник: Интерфакс
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса президент Владимир Зеленский недавно назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.
Как сообщает в субботу пресс-служба офиса президента, об этом Ермак рассказал на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.
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