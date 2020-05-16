Саакашвили представлен главам дипмиссий стран G7 как глава Исполкома реформ Украины

19:00 Источник: Интерфакс

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса президент Владимир Зеленский недавно назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.

Как сообщает в субботу пресс-служба офиса президента, об этом Ермак рассказал на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.