0
0
121
НОВОСТИ

Медикам предоставили возможность пожаловаться на невыплату надбавок на портале Госуслуг

19:30 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Медики могут пожаловаться на невыплату надбавок на портале госуслуг. Для этого на сайте создан специальный раздел, сообщили этим вечером в министерстве связи. Накануне президент Владимир Путин потребовал, чтобы обещанные им надбавки за работу с коронавирусными пациентами дошли до всех медиков, кому они положены. Сегодня Следственный комитет начал проверки в более чем 10 регионах.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 16.05.2020
Доплаты врачам не будут привязаны ко времени работы с зараженными
0
0
20:00 16.05.2020
В Петербурге второй день подряд фиксируют более пятисот новых случаев заболевания коронавирусом
0
87
19:00 16.05.2020
Саакашвили представлен главам дипмиссий стран G7 как глава Исполкома реформ Украины
0
190
18:30 16.05.2020
РФ в июле может восстановить международное авиасообщение
0
230
18:00 16.05.2020
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за связанных с пандемией санитарных норм
0
240
17:30 16.05.2020
Вакцина от коронавируса в РФ может появиться к концу лета - директор центра им. Гамалеи
0
289
17:00 16.05.2020
В Госдуме назвали тяжелой ситуацию в российской экономике
0
363
16:00 16.05.2020
Названа дата открытия границ Италии
0
386
15:00 16.05.2020
По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека
0
464
14:00 16.05.2020
Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей - МВД
0
484

Возврат к списку