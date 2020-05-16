Медикам предоставили возможность пожаловаться на невыплату надбавок на портале Госуслуг
19:30 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Медики могут пожаловаться на невыплату надбавок на портале госуслуг. Для этого на сайте создан специальный раздел, сообщили этим вечером в министерстве связи. Накануне президент Владимир Путин потребовал, чтобы обещанные им надбавки за работу с коронавирусными пациентами дошли до всех медиков, кому они положены. Сегодня Следственный комитет начал проверки в более чем 10 регионах. Эхо Москвы
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