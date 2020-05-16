0
0
87
НОВОСТИ

В Петербурге второй день подряд фиксируют более пятисот новых случаев заболевания коронавирусом

20:00 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Второй день подряд в Петербурге фиксируют более пятисот новых случаев заболевания коронавирусом. Количество смертей от новой инфекции в городе достигло 80.

525 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге за последние сутки. Накануне, по данным оперштаба, этот показатель был ещё больше. Количество погибших от инфекции при этом возросло на шесть человек. В этом списке оказался и известный в Петербурге рентгенолог Виктор Парафило, который работал в одной из городских больниц. По данным издания «Доктор Питер», медик скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Между тем петербургские врачи рассказали о первых успешных результатах лечения пациентов плазмой крови уже переболевших людей. В городском комитете по здравоохранению отмечают, что несколько пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, после этой процедуры уже идут на поправку. В то же время некоторые городские стационары срочно меняют оборудование: в частности, больница имени Святого Георгия, где недавно произошел пожар, унесший жизни пяти человек, закупила новые аппараты искусственной вентиляции легких в Германии. Об этом сообщает Русская служба BBC. По предварительным данным, трагедия произошла как раз из-за некачественного оборудования: в больнице, по всей видимости, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких, выпущенный на Уральском приборостроительном заводе.

В Петербурге ещё в начале этой недели власти обязали горожан носить в общественных местах маски и перчатки.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 16.05.2020
Доплаты врачам не будут привязаны ко времени работы с зараженными
0
0
19:30 16.05.2020
Медикам предоставили возможность пожаловаться на невыплату надбавок на портале Госуслуг
0
121
19:00 16.05.2020
Саакашвили представлен главам дипмиссий стран G7 как глава Исполкома реформ Украины
0
190
18:30 16.05.2020
РФ в июле может восстановить международное авиасообщение
0
230
18:00 16.05.2020
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за связанных с пандемией санитарных норм
0
240
17:30 16.05.2020
Вакцина от коронавируса в РФ может появиться к концу лета - директор центра им. Гамалеи
0
289
17:00 16.05.2020
В Госдуме назвали тяжелой ситуацию в российской экономике
0
363
16:00 16.05.2020
Названа дата открытия границ Италии
0
386
15:00 16.05.2020
По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека
0
464
14:00 16.05.2020
Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей - МВД
0
484

Возврат к списку