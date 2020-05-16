В Петербурге второй день подряд фиксируют более пятисот новых случаев заболевания коронавирусом
20:00 16.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Второй день подряд в Петербурге фиксируют более пятисот новых случаев заболевания коронавирусом. Количество смертей от новой инфекции в городе достигло 80.
525 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге за последние сутки. Накануне, по данным оперштаба, этот показатель был ещё больше. Количество погибших от инфекции при этом возросло на шесть человек. В этом списке оказался и известный в Петербурге рентгенолог Виктор Парафило, который работал в одной из городских больниц. По данным издания «Доктор Питер», медик скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Между тем петербургские врачи рассказали о первых успешных результатах лечения пациентов плазмой крови уже переболевших людей. В городском комитете по здравоохранению отмечают, что несколько пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, после этой процедуры уже идут на поправку. В то же время некоторые городские стационары срочно меняют оборудование: в частности, больница имени Святого Георгия, где недавно произошел пожар, унесший жизни пяти человек, закупила новые аппараты искусственной вентиляции легких в Германии. Об этом сообщает Русская служба BBC. По предварительным данным, трагедия произошла как раз из-за некачественного оборудования: в больнице, по всей видимости, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких, выпущенный на Уральском приборостроительном заводе.
В Петербурге ещё в начале этой недели власти обязали горожан носить в общественных местах маски и перчатки. Эхо Москвы
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